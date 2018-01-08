Sahte Doçent Tv Programlarına Bile Katılmış

Ankara'da bir sahte doçent suçüstü yakalandı. Şahsın televizyon programlarına bile katıldığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran bir kişi, cami inşaatına yardım topladığını iddia eden Musa Y. tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler düzenledikleri operasyonda, telefon numarasından ulaştıkları Musa Y.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin kullandığı telefon hattını başkası adına çıkardığı, 'doçent doktor' unvanı ile bazı televizyon kanallarında yayınlanan programlara konuk olduğu belirlenirken, yardım topladığı tespit edilen şüpheli Musa Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Musa Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)