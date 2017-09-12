Sahte Diplomalı Öğretmenin Yargılanmasına Devam Edildi

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde öğretmenlik görevinde bulunduğu sırada yapılan incelemelerde diplomasının sahte olduğu belirlenen şahsın yargılanmasına devam edildi.



Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde öğretmenlik görevinde bulunduğu sırada yapılan incelemelerde diplomasının sahte olduğu anlaşılan ve hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' iddiasıyla dava açılan R.G.S.'nin duruşmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının süre istemesi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanık avukatı, savunma için ek süre isterken duruşma 22 Eylül 2017 tarihine ertelendi. - TRABZON