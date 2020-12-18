Sahte deterjana geçit yok
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Sahte deterjana geçit yok

18.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:39
Sahte deterjana geçit yok

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçaabat ilçesinde bir araçta yapılan aramada 4 ton 100 kilogram sahte deterjan ürünü ele geçirildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçaabat ilçesinde bir araçta yapılan aramada 4 ton 100 kilogram sahte deterjan ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede sahte deterjan satıldığına aldığı bilgiler doğrultusunda yaptıkları çalışmada bir kişiye ait araçta arama yaptı.

Yapılan aramada çeşitli markalarda 10 kg.'lık ambalajlarda 410 adet olmak üzere toplam 4 ton 100 kilogram sahte deterjan ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Düzköy ilçesinde "silah mühimmat kaçaklığı" yapıldığına dair elde edilen bilgiler neticesinde bir ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentileri ile aracında 2 adet 9 mm çapında tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ve 473 adet çeşitli çaplarda tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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