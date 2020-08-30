Sahte çipli kimlik kartıyla cep telefonu dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen kadın yakalandı Kocaeli ve Sakarya'da sahte çipli kimlik kartıyla cep telefonu alarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kadın yakalandı.

Kocaeli ve Sakarya'da sahte çipli kimlik kartıyla cep telefonu alarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kadın yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli ve Sakarya'da iş yerlerinden sahte çipli kimlikle cep telefonu alarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine İzmit Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İş yerlerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli S.C'yi (23) İzmit ilçesinde cep telefonu satışı yapılan iş yerinde suçüstü yakaladı. Zanlının üst aramasında sahte çipli ehliyet ve 5 sahte çipli kimlik kartı ele geçirildi. Şüphelinin aynı yöntemle İzmit'teki 7, Gölcük'teki 2 ve Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir iş yerinden cep telefonu alıp anlaştığı kişilere sattığı tespit edildi. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının iş yeri çalışanıyla telefon almak üzere görüştüğü görülüyor. Kaynak: AA