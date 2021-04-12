Sahte çekle hayvan alışverişine 3 gözaltı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sahte çekle hayvan satın alan 3 kişi, kamyonda yakalanırken, 41 küçükbaş da sahibine teslim edildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sahte çekle hayvan satın alan 3 kişi, kamyonda yakalanırken, 41 küçükbaş da sahibine teslim edildi.

Tekirdağ'dan Gebze'ye gelen 3 kişi, hayvan yetiştiricisine çek vererek, 41 küçükbaş satın aldı. Hayvanlarını satan kişi, kısa süre sonra çeklerin sahte olduğunu anlayıp, jandarmaya başvurdu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen hayvanları satın alan kişilerin peşine düştü. 3 kişinin hayvanları taşıdıkları kamyon, durduruldu. G.M., Y.K. ve S.D. gözaltına alındı. Kamyonda bulunan 41 küçükbaş ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN