Sahte çek ve senetle hayvan sahiplerini 3 milyon lira dolandırdılar
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Sahte çek ve senetle hayvan sahiplerini 3 milyon lira dolandırdılar

Sahte çek ve senetle hayvan sahiplerini 3 milyon lira dolandırdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Altıeylül ve Kepsut ilçelerinde hayvancılık işi ile uğraşan vatandaşlara sahte çek veya senet vermek suretiyle piyasayı yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Altıeylül ve Kepsut ilçelerinde hayvancılık işi ile uğraşan vatandaşlara sahte çek veya senet vermek suretiyle piyasayı yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Altıeylül ve Kepsut ilçelerinde hayvancılık işi ile uğraşan vatandaşlara sahte çek veya senet vermek suretiyle piyasayı yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheliye yönelik olarak Alteylül, Karesi ve Bigadiç ilçelerinde 11 ayrı adreste yapılan eş zamanlı aramalar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelilere ait; 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 46 adet tabanca fişeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, 80 bin 200 TL, 26 bin 250 dolar 4 bin 420 Euro, 72 adet altın ziynet eşyası, 1 adet 26 bin TL değerinde senet, 1 adet 12 bin 500 TL değerinde senet, 1 adet imzalı boş senet ve 1 adet borç kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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