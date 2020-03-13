Sahte 'borcu yoktur' belgesiyle milyonluk vurgun KOCAELİ'de 2017-2018 yılları arasında kendi kurdukları şirketlere sahte 'borcu yoktur' belgesi düzenleyerek bankalardan 1 milyon 285 bin lira kredi çeken 4 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de 2017-2018 yılları arasında kendi kurdukları şirketlere sahte 'borcu yoktur' belgesi düzenleyerek bankalardan 1 milyon 285 bin lira kredi çeken 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

Kocaeli'de sahte 'borcu yoktur' belgesi hazırlayarak bankalardan kredi çeken ve geri ödemeyen kişiler olduğu bilgisine ulaşan polis, konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, 2017-2018 yıları arasında kendi kurdukları şirketlere sahte 'borcu yoktur' belgesi hazırlayarak Kredi Garanti Fonu kefaletiyle toplamda 1 milyon 285 bin lira kredi çeken ve geri ödemeyen 4 kişiyi Kocaeli ve İstanbul'da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden K.A. ve S.A., 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA