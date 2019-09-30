Sahte bilezikle dolandırıcılık kamerada

30.09.2019 10:31

MANİSA'da, bir kadının altın diye verdiği bileziği 6 bin 100 liraya bozan kuyumcu Metin Güren, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Dolandırılan Güren ile Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Erkan Özşen, diğer kuyumcuları bu tür olaylara karşı uyardı.

Şehzadeler ilçesindeki Kuyumcular Çarşı'nda Metin Güren'e (45) ait dükkana 27 Eylül'de saat 13.00 sıralarında gelen çocuklu bir kadın elindeki bileziği bozdurmak istediğini söyledi. Bu sırada cuma namazına gitmek için dükkanındaki lavaboda abdest almaya çalışan Güren, işini yarım bırakıp, müşterisi ile ilgilenmeye başladı. Kadının elindeki bileziği çok fazla incelemeden teraziye koyan Güren, 24 gram gelen bilezik için 6 bin 100 lira ödedi. Bileziği çekmeye koyan Güren, müşterisinin dükkandan ayrılmasının ardından telaşla dükkanını kapatıp, namaz için camiye gitti. Cami dönüşünde aldığı bileziği detaylı inceleyen Güren, bileziğin gümüş üzerine altın kaplama olduğunu fark edip, dolandırıldığını anladı. Güren, durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden çantasından çıkardığı bileziği kuyumcuya uzatıp, tartılmasını beklerken telefonla görüşen ve parayı aldıktan sonra da dükkandan çıktığını belirlediği kadın dolandırıcının eşkalini belirleyen polis, yakalanması için çalışmalara başladı.

'MANEVİYAT ANIMA DENK GELDİ'

30 senedir kuyumculuk yaptığını belirten Metin Güren, "Talihsiz bir olay yaşadık. Maneviyat anıma denk geldi. Bu olay tamamen konsantrasyon dağınıklığım nedeniyle yaşandı. Tecrübeli olmama rağmen, dolandırıldım. Bir işle uğraşırken başka bir işe geçtiğiniz zaman insan bazen böyle hatalar yapabiliyor. Bu tamamen dikkatsizliğimden kaynaklanan bir şey. Normal şartlarda bunun sahte olduğunu her kuyumcu anlar. Benim başıma gelen, diğer meslektaşlarıma ders olsun. Bu olay belki küçük bir şey ama daha büyüğü de olabilir. Bizim işimizde hep dikkat gerekiyor" dedi.

'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Erkan Özşen de "Esnaf arkadaşımız Metin Güren, bir anlık dalgınlık sonucu dolandırıldı. Ancak normal koşullarda bilgimiz ve tecrübemizle bu ürünleri ayırt edebiliyoruz. Fakat zaman zaman bu tarz olaylar olabiliyor. Arkadaşımız aceleci davranarak bu ürünü almış. Altın alımı sırasında çok yoğun dikkat gerekiyor. Bizim işimiz, doktorun hastasını ameliyat etmesi gibi. Çok titiz, dikkatli, hassas olmamız gerekiyor. Altın alımındaki sahtecilik dükkanda gözden kaçsa bile, atölyelerimizde fark edilebiliyor ve imha ediliyor. Dernek olarak, yaşanan bu dolandırıcılık olayının takipçisi olacağız. Manisa'da faaliyet gösteren bütün kuyumculardaki ürünler bizim derneğimiz tarafından denetim altındadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA