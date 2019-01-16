Sahte Bileziği Kuyumcuya Satmak İsterken Yakalandı

Sahte Bileziği Kuyumcuya Satmak İsterken Yakalandı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sahte bileziği kuyumcuya satmak isteyen M.A. isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

Sahte Bileziği Kuyumcuya Satmak İsterken Yakalandı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sahte bileziği kuyumcuya satmak isteyen M.A. isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

İddiaya göre Çarşamba ilçesinde 32 yaşındaki M.A., bir kuyumcuya sahte bilezik satmak istedi. Bileziğin sahte olduğunu anlayan kuyumcu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, şüpheli kadını gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Samsun

Kaynak: DHA
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