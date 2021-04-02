Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi -İnternet üzerinden verdikleri reklamla insanları dolandırdılar -İnsanlardan aldıkları beyaz eşyalara fahiş tamir ücreti isteyerek iade etmediler Kocaeli'de internette sahte yetkili servis ilanı vererek kendilerine...

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Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

-İnternet üzerinden verdikleri reklamla insanları dolandırdılar

-İnsanlardan aldıkları beyaz eşyalara fahiş tamir ücreti isteyerek iade etmediler

KOCAELİ - Kocaeli'de internette sahte yetkili servis ilanı vererek kendilerine tamir için ulaşan vatandaşlardan aldıkları beyaz eşyalara fahiş tamir ücretleri çıkararak milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 45 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de son günlerde internetten buldukları beyaz eşya servisine tamir için verdikleri eşyalar üzerinden dolandırıldığını iddia eden vatandaşların şikayetleri üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yaklaşık 1 yıllık takip sonrasında Kocaeli'de internet üzerinden yetkili servis ilanı veren şahısların, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın, Edirne olmak üzere toplam 6 ilden tamir için aldıkları eşyalara fahiş tamir ücretleri çıkartan şahısların, ücretlerini ödemeyenlere eşyalarını teslim etmedikleri belirlendi.

Sahte servise 6 ilde eş zamanlı operasyon

Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yetkili servis tabelası altında sözde beyaz eşya tamiri yapılan adrese baskın düzenledi. 6 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Fahiş tamir ücreti çıkararak mağdur ettiler

Şahısların yapılan incelemelerinde arama motorunda sponsorlu ilan vererek ilanlarını üst sıralara taşıdıkları, 6 ilde telefonla kendilerine ulaşan insanlardan topladıkları eşyalardan küçük tamir gerektirenleri de büyük arızalı göstererek fahiş tamir ücretleri çıkardıkları, ödeme almadıkları şahıslara eşyalarını iade etmedikleri, benzer bahanelerde 97 kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları tespit edildi.

Milyonlarca liralık vurgun yaptılar

Şahısların yetkili servis olarak kullandıkları depoda yapılan aramalarda ise çok sayıda sökülmüş beyaz eşya olduğu belirlendi. Eşyaların üzerinde yapılan incelemede ise sahiplerinin adına kesilmiş çok sayıda fahiş ödeme fişi olduğu tespit edildi. Depoda bekleyen elektronik eşyaların bir çoğunun üzerinde ise "Ödeme bekliyor" notu yazıldığı görüldü. Fahiş tamir ücreti çıkarılan çok sayıda vatandaşın ise beyaz eşyalarını almaktan vazgeçerek mağdur oldukları belirlendi. Vatandaşların almaktan vazgeçtikleri eşyaların ise sökülerek yedek parça olarak kullanıldığı tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. 45 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Şahısların yakınları da adliye önünde yoğunluk oluşturdu. Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi sırasında şahıslardan birinin babası polis ekiplerine, 'Kafasına niye basıyorsunuz çocuğun?' diyerek tepki gösterdi. Şüpheli ise 'Baba bunlar yanlış yapıyor' diyerek ekiplere zorluk çıkarttı.

Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK

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