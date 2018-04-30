Sahte Beş Yıldızlı Yorumlar İnternette Alınıp Satılıyor

BBC'nin yürüttüğü bir araştırma, ürün veya hizmet incelemeleri için sahte olumlu yorumların internette alınıp satıldığını ortaya koydu.

BBC 5 araştırmacıları, dünyanın önde gelen inceleme sitesi Trustpilot'ta yayınlanmak için beş yıldız notu veren yorumlar satın almayı başardı.

Araştırma, bazı internet forumlarında Amazon kullanıcılarının ürüne olumlu not vermesi karşılığında paralarını geri almalarının sağlandığını da gördü.

Hem Amazon hem Trustpilot sahte yorumlara tolerans göstermediklerini açıkladı.

Çok sayıda birey ve şirket, alışveriş yapacakları zaman internetteki inceleme sitelerine yazılan yorumlara güveniyor.

İngiltere'deki Rekabet Kurumu, ülkede her yıl 23 milyar sterlinlik alışverişin bu sitelerde yazılan yorumlara göre yapılıyor olabileceğini açıklamıştı.

Bazı yerel mağazalar için, en olumlu notu alan mağaza olmak çok sayıda müşteri kazanmaları anlamına geliyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin dörtte üçü inceleme sitelerini kullanırken yarısı sahte yorumlarla karşılaştıklarını söylüyor.

Bazı analistlere göre Amazon gibi sitelerdeki belli ürünler için yorumların yarısının güvenilir olmama ihtimali bulunuyor.

Amazon 2016 yılında kullanıcıların para veya ücretsiz ürün karşılığı olumlu yorum vermesini yasaklamıştı. Bunun üzerine bu tür faaliyetlerin gizlice yürütülmesi için Facebook grupları kurulmaya başlandı.

Bu gruplardan bazılarına üye olan BBC 5 araştırmacıları, üye olduktan dakikalar sonra çeşitli şirketlerden mesajlar almaya başladı. Bu şirketler Amazon'dan ürünlerini alıp olumlu yorum bırakmaları karşılığında para iadesi öneriyordu.

Yazışmalar sırasında bu teklifi yapan kişilerden biri "Bizin için 5 yıldız daha iyi, markamıza değer veriyoruz ve size söz verdiğimizi gibi paranızı iade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu kişilerin kim olduğunu tespit etmek veya olumlu yorum istedikleri şirketlere ulaşmak ise mümkün değil.

BBC bu şekilde yorum satın almayı da başardı. BBC 5'dan Dan Box "Dan Box çalıştığım en saygı değer profesyonellerden biridir. Onunla çalışmak mutluluk vericiydi" yorumunu para karşılığında yazdırdı.