Sahte belgeyle seyahat eden 90 kişiye 283 bin 500 lira ceza ERZURUM'da, polis tarafından kentin girişlerinde yapılan kontrollerde, 90 kişinin seyahat izin belgesinin sahte olduğu tespit edildi.

ERZURUM'da, polis tarafından kentin girişlerinde yapılan kontrollerde, 90 kişinin seyahat izin belgesinin sahte olduğu tespit edildi. 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatılan 90 kişiye, ayrıca toplam 283 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle büyükşehirler arası yolculuk kısıtlandı. İller arası yolculuk için vatandaşların 'seyahat izin belgesi' alması zorunluluğu getirildi. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, bu kapsamda kentin giriş noktalarındaki uygulamalarını sürdürdü. Ekipler, giriş noktalarında dün yapılan kontrollerde 90 kişinin, seyahat izin belgelerinin sahte olduğunu belirledi. 90 kişiye, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere 90 kişiye toplam 283 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA