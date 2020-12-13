Sahte belgelerle oturma izni alan Afgan aile yakalandı
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Sahte belgelerle oturma izni alan Afgan aile yakalandı

13.12.2020 22:24 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:28
Sahte belgelerle oturma izni alan Afgan aile yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte belgelerle ikametgah izni alan Afgan ailenin belgeleri iptal edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte belgelerle ikametgah izni alan Afgan ailenin belgeleri iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre Afganistan uyruklu R.H., ikametgah izin belgesi başvurusu için Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ İl Göç İdaresine başvuru gerçekleştirdi. Evraklar üzerinde yapılan incelemede belgeleri yetkisiz ve usulsüz çıkarıldığı belirlenerek, R.H. isimli Afgan'nın oturma izin iptal edildi. Haber verilmesi üzerine Afgan uyruklu R.H. ve eşi A.H. polis ekiplerince gözaltına alındı. Afganlılar hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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