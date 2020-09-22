Sahte belge ve kimlikle fabrikadan 300 bin liralık malzeme çalındı MANİSA'nın Akhisar ilçesinden, Elazığ ve Diyarbakır'a götürülmek üzere TIR'a yüklenen yaklaşık 300 bin lira değerindeki cam ve radyatör petekler, sahte belge ve kimlikli TIR sürücüsü tarafından çalındı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinden, Elazığ ve Diyarbakır'a götürülmek üzere TIR'a yüklenen yaklaşık 300 bin lira değerindeki cam ve radyatör petekler, sahte belge ve kimlikli TIR sürücüsü tarafından çalındı. Teknik ve fieziki takip sonucu çalıntı malzemeler manisa'nın Akhisar ilçesinde ele geçirilirken, Kocaeli Emniyeti ile bağlantılı operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 1 kişinin ise arandığı belirtildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesindeki, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir firmadan Elazığ ve Diyarbakır'a götürülmek üzere yaklaşık 300 bin TL değerinde cam ve radyatör peteği, 11 Eylül günü 19.30 sıralarında sahte belge ve kimlik kullanan şüphelilerin kullandığı 35 APY 764 plakalı TIR'a yüklendi. TIR'a yüklenen malzemelerin belirtilen adreslere zamanında teslim edilmemesi üzerine firma yetkilileri durumu Akhisar Jandarma Komutanlığına bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda malzemelerin çalınarak, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde M.Ş.A. (41) isimli duşa kabin işi yapan kişide olduğu tespit edildi.

19 Eylül günü Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve jandarma ekipleri şüpheli M.Ş.A.'nin iş yerine baskın yaptı. M.A.Ş., duşa kabin camlarını daha önceden de sürekli iş yaptığı ve tanıdığı olan N.C. isimli kişinin getirdiğini, radyatörlerin ise F.G. isimli kişiye satıldığını anlattı. M.Ş.A. aldığı malzemeler karşılığında 43 bin lira nakit para ve çek verdiklerini dile getirdi. Yunusemre ilçesinde M.Ş.A. ve F.G.'nin depolarında bulunan malzemelerin çalıntı mal olduğu belirlenerek, tespit için firma yetkilileri çağrılarak keşif yaptırıldı. Firma yetkilisinin de malzemelerin kendilerine ait olduğunu beyan etmesi üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler M.Ş.A. ve F.G., depolarında bulunan malzemeleri kendi rızaları ile firma yetkililerine teslim etti.Gözaltına alınan M.Ş.A. ve F.G. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, TIR ile malzemeleri götüren aynı şüphelilerin 15 Eylül günü Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde aynı plakalı TIR ile aynı yöntemle başka bir hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Kocaeli ekipleri ile koordineli yapılan çalışmada şüphelilerin, aynı kişiler olduğu tespit edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Y.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli C.C.D'nin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN