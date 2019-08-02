Sahte basın kartı ve polis telsizli 4 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR'de, polisin ihbar üzerine durdurduğu otomobilde, sahte olan 5 basın kartı ile 2 basın görev araç kartı ve polis frekansı yüklü 3 telsiz ele geçirildi. Otomobildeki 4 kişi, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe Mahallesi'nde polis telsizi bulunan otomobilin şüpheli görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik ve asayiş şubesi ekipleri, otomobili durdurup, arama yaparken, sahte olduğu tespit edilen 5 basın kartı ve 2 basın görev araç kartı ile polis frekansı yüklü 3 telsiz ele geçirdi. Otomobildeki H.Y. (35), O.K. (32), R.Y. (31) ve M.B.M. (54) gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA