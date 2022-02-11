Sahte banknotları tedavüle sokan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Sahte banknotları tedavüle sokan 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahte banknotları tedavüle sokan 3 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta sahte 100 TL'lik banknotları tedavüle sokan 3 şüpheli yakalandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta sahte 100 TL'lik banknotları tedavüle sokan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte para ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada sahte 100 TL'lik banknotları tedavüle sokan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler üzerinde yapılan aramada 40 adet sahte 100 TL ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Zonguldak, 3. Sayfa, Haberler

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