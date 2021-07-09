Sahte bankacı tarafından 130 bin 757 lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi, kendisini bankanın müşteri hizmetlerinden aradığını söyleyen dolandırıcının tuzağına düşerek 130 bin 757 lira dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi, kendisini bankanın müşteri hizmetlerinden aradığını söyleyen dolandırıcının tuzağına düşerek 130 bin 757 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Y.'yi (66) telefonla arayan dolandırıcı, kendisini banka müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıttı. Dolandırıcı, kandırıp kişisel bilgilerini aldığı Yılmaz Y.'nin banka hesabında bulunan 130 bin 757 lirayı 3 ayrı kişinin hesabına aktardı. Dolandırıldığını anlayan Yılmaz Y. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı