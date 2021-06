Sahte bankacı 26 bin liralık alışveriş yaptı, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı

BOLU'da, telefonla aradığı D.N.'ye kendisini 'banka çalışanı' olarak tanıtıp, kredi kartı bilgilerini alarak, 26 bin liralık alışveriş yapan Y.E.E., 3 yıl 4 ay hapis cezası ile 43 bin 680 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Y.E.S., 2 yıl önce, cep telefonuyla aradığı D.N.'ye kendisini 'banka çalışanı' olarak tanıttı. Y.E.S., D.N.'den işlem yapmak için banka bilgilerini istedi. Kredi kartı limitini yükseltmek isteyen ve çeşitli kampanyalar ile hediyelerden yararlanacağını duyan D.N., banka bilgilerini verdi. Kart bilgilerini alan Y.E.S., 26 bin 204 liraya 3 cep telefonu satın aldı. Kartından çekilen paraları fark eden N.D. ise savcılığa giderek, şikayetçi oldu. Yapılan işlemlerden kimliği tespit edilen Y.E.S., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Y.E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.E.S. hakkında, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına mağdur D.N. ve tutuklu yargılanan Y.E.S. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen D.N., "Kendisinin özel bankada çalıştığını belirten şahıs benden bazı bankacılık bilgilerimi istedi ve kredi kartımın limitimin yükseleceğini, çeşitli hediyeler alabileceğimi söyleyerek, kredi kartımın bilgilerini istedi. Benim aklıma hiç kötü bir fikir gelmedi. Ne var ki bu olaydan 1 saat sonra kredi kartımdan 26 bin 204 lira 90 kuruşluk satış yapıldığını öğrendim. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.KİMLİĞİNİ KAYBETTİĞİNİ İDDİA ETTİTutuklu sanık Y.E.S. ise son savunmasında, kimliğini kaybettiğini ve bu nedenle hakkında birçok dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldığını öne sürerek, "Kimliğim kaybolduktan 2 gün sonra Emirgan Polis Merkezi görevlileri tarafından arandım ve kimliğimin bulunduğunu söylediler. Merkeze gittiğimde hiçbir imza almadan bana kimliğimi teslim ettiler. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, suçu işlediğine kanaat getirdiği Y.E.S.'nin 3 yıl 4 ay hapis ve 43 bin 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük