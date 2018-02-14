Sahte Banka ve Kredi Kartından Ceza Alan Şahıs Tutuklandı

Sahte Banka ve Kredi Kartından Ceza Alan Şahıs Tutuklandı

Samsun’da sahte banka ve kredi kartı suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Sahte Banka ve Kredi Kartından Ceza Alan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da sahte banka ve kredi kartı suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaali Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sahte banka ve kredi kartı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 1 yıl 1 ay hapis cezaları bulunan A.Ö.(46), Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.Ö. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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