Sahte bandrollü makaron satan iş yeri sahibine para cezası
Bartın'da 10 bin 800 adet sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.
Bartın'da 10 bin 800 adet sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik tütün ve tütün mamulü satışı yapan iş yerlerinde kontrol yapıldı.
Çalışmalarda, bir iş yerinde 10 bin 800 adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi, iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.