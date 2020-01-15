Sahte bandrollü makaron bulunduran iş yeri sahibine para cezası
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Sahte bandrollü makaron bulunduran iş yeri sahibine para cezası

Bartın'da yapılan denetimlerde bir iş yerinde 10 bin 800 adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

15.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:17
Sahte bandrollü makaron bulunduran iş yeri sahibine para cezası

'da yapılan denetimlerde bir iş yerinde 10 bin 800 adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Denetimde iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik il merkezinde Tütün ve Tütün Mamulleri satışı yapan iş yerleri denetlendi. Denetimlerde bir iş yerinde 10 bin 800 adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Ekipler tarafından iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA
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