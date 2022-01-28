YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ve Milas ilçelerinde İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda sahte bandrollü alkol ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 aylık çalışma sonucu düzenlenen operasyonlarda, Milas İlçesinde 200 litre etiketsiz etil alkol, Yatağan ilçesinde 96 şişe sahte bandrollü rakı, 5 şişe bandrolsüz viski, 5 şişe sahte bandrollü rakı, kurusıkıdan bozma tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olaylarda ilgili 5 şüpheli Cumhuriyet savcısının talimatı ile ifadelerinin alınmasının ardından 3şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA