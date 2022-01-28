Sahte bandrollü alkol ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahte bandrollü alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sahte bandrollü alkol ele geçirildi

Muğla'nın Yatağan ve Milas ilçelerinde İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda sahte bandrollü alkol ele geçirildi.

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ve Milas ilçelerinde İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda sahte bandrollü alkol ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 aylık çalışma sonucu düzenlenen operasyonlarda, Milas İlçesinde 200 litre etiketsiz etil alkol, Yatağan ilçesinde 96 şişe sahte bandrollü rakı, 5 şişe bandrolsüz viski, 5 şişe sahte bandrollü rakı, kurusıkıdan bozma tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olaylarda ilgili 5 şüpheli Cumhuriyet savcısının talimatı ile ifadelerinin alınmasının ardından 3şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

Sahte bandrollü alkol ele geçirildi

Sahte bandrollü alkol ele geçirildi

Sahte bandrollü alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Yatağan, Muğla, Alkol, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title