Sahte bahis sitesi aracılığıyla 895 bin 781 lira dolandırıldı
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Sahte bahis sitesi aracılığıyla 895 bin 781 lira dolandırıldı

Sahte bahis sitesi aracılığıyla 895 bin 781 lira dolandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi, internetteki sahte bahis sitesi aracılığıyla 895 bin 781 lira dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi, internetteki sahte bahis sitesi aracılığıyla 895 bin 781 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G.(38) kendini tabancayla vurarak intihara kalkıştı. Hastanede tedavi altına alınan Ş.G., kendine gelince polise verdiği ifadede 2020-2021 yıllarında şans oyunlarına internette kurulan sahte bahis sitesi aracılığıyla farklı zamanlarda para yatırarak toplamda 895 bin 781 lira dolandırıldığını belirterek şikayette bulundu. Polis yaptığı araştırma sonucu olayla ilgili dolandırıcılık olayına karışan 5 kişinin kimliğini tespit ederek, olayla ilgili çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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