Sahte bahis kuponuyla dolandırdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sahte bahis kuponuyla dolandırdılar

12.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:14
Sahte bahis kuponuyla dolandırdılar

Mersin'de sosyal medya üzerinden '90 saniye üzerinden büyük paralar kazan' paylaşımlarıyla kendilerine ulaşan insanları sahte bahis kuponu ile dolandırdıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Mersin'de sosyal medya üzerinden '90 saniye üzerinden büyük paralar kazan' paylaşımlarıyla kendilerine ulaşan insanları sahte bahis kuponu ile dolandırdıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin'de yaşayan Y.T., sosyal medya üzerinden 'Evde Sevda Kaya Bahis' isimli bir internet sitesi ile iletişime geçti. '90 saniye içerisinde büyük paralar kazan' paylaşımlarına inanan Y.T. iletişime geçtiği şüphelilerin verdiği hesaba ilk etapta 500 TL para yatırdı. Bunun üzerine Y.T.'ye ulaşan şüpheliler, canlı bahis hesabına ait makbuzda Y.T.'nin ismine 72.100 TL para yatırıldığını dair sahte bir belge gönderdi. Bu paranın yurtdışındaki bir hesapta olduğu ve Y.T.'nin hesabına geçebilmesi amacıyla bir miktar paranın daha gönderilmesi gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Y.T. 3 parça halinde paranın şüphelilere ait banka hesaplarına, toplamda 10 bin 280 TL para gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Y.T. durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Şehit Burak Yıldız Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu olayı, F.C, F.S, A.A, F.G, Z.B ve M.B isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelileri yakalayan ekipler ikametlerinde yaptıkları aramalarda, bilgisayar ve telefon ele geçirdi. Öte yandan tüm şüpheli şahısların cep telefonlarında yapılan ön incelemede suç unsurlarına rastlanıldığı bildirildi.

Şüpheli şahıslardan M.B Savcılıkça serbest bırakılırken, F.C, F.S, A.A, F.G ve Z.B isimli şahıslar 10.03.2021 günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Prens Harry Demet Akbağ Ferhan Şensoy Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Ali Şansalan Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sahte bahis kuponuyla dolandırdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:27:03. #1.15#
title