Sahte bahis çetesi çökertildi: 10 gözaltı
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Sahte bahis çetesi çökertildi: 10 gözaltı

Sahte bahis çetesi çökertildi: 10 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı çalışma sonucu sosyal medya üzerinden sahte bahis kuponu yaparak nitelikli dolandırıcılık yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı çalışma sonucu sosyal medya üzerinden sahte bahis kuponu yaparak nitelikli dolandırıcılık yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde birçok vatandaşı sosyal medya (Instagram) üzerinden yasadışı iddia kuponu yapmak suretiyle yaklaşık 30 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi. Suç örgütüne yönelik olarak KOM Şube Müdürlüğü, GKİT Şube Müdürlüğü, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Detektifleri (JASAT) ekiplerince Balıkesir İli Edremit İlçesi ile İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Gaziantep ve Antalya İllerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan eşzamanlı operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 14 adet cep telefonu, 2 adet hafıza kartı, 11 adet sim kart, 1 adet harddisk, 2 adet dizüstü bilgisayar 17 adet banka cüzdanı ve 5 adet CD ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Sahte bahis çetesi çökertildi: 10 gözaltı
Sahte bahis çetesi çökertildi: 10 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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