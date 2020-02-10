Sahte Avustralya doları ile yakalandı
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Sahte Avustralya doları ile yakalandı

DENİZLİ'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde, polis ekiplerince yapılan aramada 50'lik banknotlar halinde 304 sahte Avustralya doları ele geçirildi.

10.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:24
Sahte Avustralya doları ile yakalandı

DENİZLİ'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde, ekiplerince yapılan aramada 50'lik banknotlar halinde 304 sahte Avustralya doları ele geçirildi.

Pamukkale ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekipleri, öğlen saatlerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagajda 50'lik banknotlar halinde 304 sahte Avustralya doları ele geçirildi. Sahte paralara el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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