Sahte Avustralya doları dolandırıcısı 4 şüpheli tutuklandı
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Sahte Avustralya doları dolandırıcısı 4 şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde internet üzerinden sahta para dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine tespit edilen otomobili durdurulmak istendi.

Sahte Avustralya doları dolandırıcısı 4 şüpheli tutuklandı
30.06.2020 22:46 | Son Güncelleme: 30.06.2020 22:50

AYDIN'ın Efeler ilçesinde internet üzerinden sahta para dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine tespit edilen otomobili durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil içindeki 4 kişi, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinden sahte olduğu anlaşılan 38 bin 700 Avustralya Doları ele geçirildi.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan Ş.A. (41) kendisine sahte Avustralya doları satıldığı yönünde polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Ş.A.'yı dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin bulunduğu otomobili ilçe girişinde tespit etti. Otomobilin Umurlu Mahallesi'nde olduğunu belirleyen Yunus ekipleri, otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDIOtomobilde bulunan C.A. (51), B.M. (38) E.A. (47) ve C.D. (31) gözaltına alındı. Otomobildeki aramada Ş.A.'dan alındığı öğrenilen 30 bin liranın 29 bin 900 lirası ile sahte olduğu anlaşılan 38 bin 700 Avustralya Doları ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden kadın olan C.D.'nin sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği Ş.A.'ya, elinde yüklü miktarda Avustralya doları olduğunu ve bunu Türk parasına çevirmek istediğini söylediği, 30 bin lira karşılığında sahte olan dolarları verdiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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