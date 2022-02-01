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Sahte askerleri jandarma yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahte askerleri jandarma yakaladı

Kırşehir'de kendilerini askeri personel olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de kendilerini askeri personel olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de ikamet eden R.S.'yi arayan ve kendisini askeri personel olarak tanıtan dolandırıcılar; R.S 'nin suça karıştığını, evinde bulunan altınları teslim ederek karşılaştırma yapacaklarını söyledi. Vatandaşın ihbar üzerine harekete geçen Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timi ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. V.C., F.Ş. ve T.Ö.'nün Adana'da olduğunu belirleyen ekipler operasyon düzenlendi. Şüpheli 3 kişi düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alınırken, suçtan elde ettikleri 54 bin 225 TL ve bin 500 Euro da ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Münir Karaloğlu, Kırşehir, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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