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SAHTE ALTINLARI BOZDURMAK İSTERKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kuyumcuya giren A.Ş. (55), 2 adet küpeyi bozdurmak istedi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kuyumcuya giren A.Ş. (55), 2 adet küpeyi bozdurmak istedi. Küpelerin sahte olduğunu anlayan kuyumcu polise haber verdi. Yapılan takip sonucu başka bir kuyumcuda sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalanan şüphelinin aracında, 103 parça sahte ziynet eşyası ele geçirildi.

Edremit ilçesi Soğanyemez Mahallesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir iş yerine giren A.Ş., 2 adet altın küpe bozdurmak istedi. Küpelerin sahte olduğunu fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri A.Ş.'yi başka bir kuyumcuda sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakaladı. Şüphelinin 07 ELZ 04 plakalı otomobilinde yapılan aramada ise 2 adet çeyrek altın, 1 adet sahte çeyrek altın, 98 adet sahte altın küpe, 2 adet sahte altın zincir ve 4 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan A.Ş., polis merkezine götürüldü.

SAHTE ALTINLARI BOZDURMAK İSTERKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

SAHTE ALTINLARI BOZDURMAK İSTERKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

SAHTE ALTINLARI BOZDURMAK İSTERKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

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