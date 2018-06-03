Meslekten İhraç Edilen FETÖ'cü Polis, Kuyumcuya Sahte Altın Satarken Yakalandı

Bursa'da, kuyumculara sahte altın satarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen polis memuru olduğu öğrenildi.

POLİS DOLANDIRICILIK YAPAN 2 KİŞİYİ TAKİBE ALDI

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kestel ilçesindeki kuyumculara sahte altın bozdurarak, dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişinin peşine düştü. Şüphelilerin kullandığı otomobili tespit eden ekipler, araştırmaları sırasında gördükleri otomobilin sürücüsüne 'dur' uyarısında bulundu, şüpheliler ise kaçtı. Otomobille kaçan şüphelileri motosikletle takip eden Yunus polisleri, kısa süre sonra sürücüyü durdurdu. Araçtaki İbrahim E. ile Yüksel K. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ FETÖ'CÜ POLİS ÇIKTI

Otomobilde yapılan aramada ise yüklü miktarda sahte altın ve 5 bin lira ele geçirildi. Ayrıca İbrahim E.'nin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç olan polis memuru olduğu tespit edildi. İbrahim E. ile Yüksel K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.