Sahte altınla 500 bin liralık dolandırıcılığa 2 tutuklama
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Sahte altınla 500 bin liralık dolandırıcılığa 2 tutuklama

17.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:55
Sahte altınla 500 bin liralık dolandırıcılığa 2 tutuklama

MARDİN'deki kuyumcu M.A.'ya numune göndererek, 500 bin lira karşılığında sahte altın satan 2 şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yakalandı.

MARDİN'deki kuyumcu M.A.'ya numune göndererek, 500 bin lira karşılığında sahte altın satan 2 şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan dolandırıcılık şüphelileri sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mardin'de kuyumcu M.A., 12 Şubat'ta Çay İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek, kendisini 'Ferit' olarak tanıtan bir kişiyle sosyal medya üzerinden tanıştığını söyledi. Ferit'in elinde altın olduğunu ve satmak istediğini, kendisine numune olarak 5 altın taneciği gönderdiğini ve elinde bu altınlardan yaklaşık 2 kilogram olduğunu söylediğini anlatan M.A., daha sonra kendisini Çay ilçesi Yeşilyurt köyüne davet ettiğini ve altın taneciklerini 500 bin lira karşılığında sattığını söyledi. M.A. aldığı altın taneciklerini Mardin'e götürerek kontrol ettiğinde ise sahte olduğunu fark edince dolandırıldığını anladığını kaydetti.

M.A., dolandırıcılığı yapan kişilerin fotoğrafları gösterildiğinde kendini Ferit olarak tanıtan kişinin T.Ç., yanındaki kişinin de Z.Ç. olduğunu teşhis etti. Jandarma ekipleri Z.Ç. ve T.Ç.'nin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda ruhsatsız tabanca, şarjör, 13 adet 9 mm fişek, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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