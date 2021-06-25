Sahte altın şebekesi, altınları satanlara komisyon ödemiş
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Sahte altın şebekesi, altınları satanlara komisyon ödemiş

Sahte altın şebekesi, altınları satanlara komisyon ödemiş
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta kuyumcuları dolandırdıkları iddiasıyla 8 kişinin tutuklandığı operasyonda, şebekenin, ürettikleri sahte altınları satanlara yüzde 10 ile 20 arasında değişen komisyon verdiği belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ'ta kuyumcuları dolandırdıkları iddiasıyla 8 kişinin tutuklandığı operasyonda, şebekenin, ürettikleri sahte altınları satanlara yüzde 10 ile 20 arasında değişen komisyon verdiği belirlendi. Şüphelilerin, dolandırdıkları kuyumcu dükkanlarının güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı ortaya çıktı.

Kentte 4 kuyumcu, satın aldıkları bazı altınların sahte çıkması üzerine polise şikayette bulundu. Sahte altınların yanı sıra düşük ayarlı altın takıların da yüksek ayarlı gibi gösterildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, 4 aylık takibin sonunda 22 kişilik bir şebekeyi ortaya çıkardı. Kahramanmaraş, İstanbul ve Sivas'ta şüphelilerin adreslerine yönelik 210 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

SATTIKLARI HER ÜRÜNDEN KOMİSYON ALMIŞLARAdreslerinde yapılan aramada bulunamayan 3 kişinin yakalanması için polisin çalışması devam ederken, operasyonla ilgili yeni bilgi ve görüntüler ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin sattıkları her sahte altından yüzde10 ya da yüzde 20 komisyon aldığı belirlendi. Bu arada, şüphelilerin görüntülerinin, sahte altın sattıkları kuyumcu dükkanlarının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerden birinde gözcülük yapan kişi, hedefteki kuyumcuyu eliyle işaret edip yoluna devam ederken, arkasından gelen arkadaşı işe iş yerine giriyor. Bir başka görüntüde de dolandırıcının girdiği kuyumcunun altının sahte olduğunu anlamasıyla hızla kaçışı yer alıyor.Görüntülere rağmen bazı şüphelilerin "Görüntülerdeki kişi ben değilim" diye savunma yaptıkları belirtildi.'DOLANDIRILANLAR MESLEĞE YENİ BAŞLAYANLAR'Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, polisin yaptığı operasyonun çok önemli olduğunu söyledi. Altın fiyatlarının son zamanlarda yükselmesinin kötü niyetli kişiler için cazibe ürün haline geldiğini belirten Öz, dolandırıcıların altın kaplama ürünlerle esnafı dolandırdığını vurgulayarak, "Son zamanlarda teknolojinin yardımıyla neredeyse anlaşılamayacak kalitede altına benzer ve altın kaplama ürünler üretilmeye başlandı. Sahte altın satan bir şebeke var. Bu şebeke Türkiye'nin her yerini geziyor ve nerede yeni iş yeri açmış, daha mesleği kavrayamamış kişileri seçerek sahte altınları satarak dolandırıcılık yapıyor. Şebekenin dolandırdığı kişiler ya yeni dükkan açmış kişiler ya da kuyumcu çalışanları. Tecrübeli kuyumcular bunların gerçekte sahte olduğunu bilirler. Hatta böyle sahte ürünler geldiğinde de en yakın polise haber vererek dolandırıcıların yakalanmasını sağlarlar" diye konuştu.

Hacı Mustafa Öz, öte yandan operasyonda yakalanan şüphelilerin kentteki kuyumcularla herhangi bir bağı olmadığını da sözlerine ekledi.


Sahte altın şebekesi, altınları satanlara komisyon ödemiş
Sahte altın şebekesi, altınları satanlara komisyon ödemiş
Sahte altın şebekesi, altınları satanlara komisyon ödemiş
Sahte altın şebekesi, altınları satanlara komisyon ödemiş
Sahte altın şebekesi, altınları satanlara komisyon ödemiş
Sahte altın şebekesi, altınları satanlara komisyon ödemiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
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