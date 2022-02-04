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Sahte altın satmaya çalışırken yakalandı

Demirören Haber Ajansı, İsa Çiçek - Güncel
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Sahte altın satmaya çalışırken yakalandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalışan A.B. yakalandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalışan A.B. yakalandı.

Olay öğle saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. A.B., 2 tane sahte altın bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı. Bileziklerin sahte olduğu anlaşılırken, haber verilmesi üzerine iş yerine polis ekibi geldi. A.B. gözaltına alınırken, sahte altınlara da el konuldu. A.B.'nin 1 ay önce Rüstempaşa Mahallesi Çarşı içi Caddesi üzerinde bulunan başka bir kuyumcuya da aynı yöntemle sahte altın sattığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sahte altın satmaya çalışırken yakalandı

Sahte altın satmaya çalışırken yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Kuyumcu, Sapanca, Kemer, Güncel, Haber

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