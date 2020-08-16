Sahte altın satmak isterken suçüstü yakalandı Denizli'de elindeki sahte altınları gerçekmiş gibi kuyumcuya satmak isteyen şahıs, yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.

Denizli'de elindeki sahte altınları gerçekmiş gibi kuyumcuya satmak isteyen şahıs, yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.

Denizli'ye başka bir ilden geldiği öğrenilen bir şahıs, elinde bulunan sahte altınları kuyumculara satmak istedi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri bu bilgi üzerine harekete geçti. KOM ekipleri adım adım şahsı takibe aldı. Şahıs, Bayramyeri Meydan'ında bulunan çok sayıda kuyumcuya elindeki 430 gram ağırlığındaki kolyeyi altın kolye diye satmak istedi. Operasyon için düğmeye basan KOM ekipleri, şahsı suçüstü yakaladı.

7 ilde çok sayıda aynı taktiği uygulamış

Suçüstü yakalanan şahsın İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 7 farklı ilde sahte altın satma yoluyla dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Vatandaşlar şüpheli durumlarda 155-112 ihbar hattını aramalı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sahte takı satmak ve benzeri dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları halinde bu şahıslara itibar etmemeleri ve kesinlikle ödemede bulunmamaları, şüphe arz eden bir durumda 155-112 ihbar hattını aramaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA