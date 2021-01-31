Sahte altın satan baba ile 2 oğlu tutuklandı
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Sahte altın satan baba ile 2 oğlu tutuklandı

31.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:53
Sahte altın satan baba ile 2 oğlu tutuklandı

NEVŞEHİR'de sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri F.D'yi, sahte altın satarak dolandırdıkları ileri sürülen baba G.D. ile iki oğlu tutuklandı.

NEVŞEHİR'de sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri F.D'yi, sahte altın satarak dolandırdıkları ileri sürülen baba G.D. ile iki oğlu tutuklandı.

Niğde'de yaşayan U.D. ve O.D. kardeşler, Ağrı'da yaşayan F.D. ile sosyal medya üzerinden iletişime geçerek ucuz altın sattıklarını söyledi. Bunun üzerine Nevşehir'e gelen F.D., Ürgüp ilçesinde U.D. ve O.D. ile buluştu. Burada F.D.'ye sahte altın verip, daha sonra tekrar altın vereceklerini söyleyen iki kardeş 26 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığı fark eden F.D., ilçe jandarma komutanlığına başvurdu. Yapılan incelemede, kimlikleri tespit edilen U.D. ve O.D.'nin, Niğde'nin merkeze bağlı Kömürcü köyünde yaşadıkları tespit edildi. İki kardeş ile dolandırıcılık olayını organize ettiği belirlenen babaları G.D., yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 26 bin lira ele geçirildi. Baba ile iki oğlunun benzer şekilde Aksaray'da dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi. Ürgüp adliyesine sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sahte altın satan baba ile 2 oğlu tutuklandı
Sahte altın satan baba ile 2 oğlu tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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