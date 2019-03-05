Sahte Altın Operasyonuyla İlgili Başsavcılıktan Açıklama (Sahte Altınların Fotoğrafları)

Haber: Özden ATİK-Çağatay KENARLI/ İstanbul, DHA

Ayarı düşürülmüş veya sahte altınların piyasaya sürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'unun yakalandığı belirtildi.

"125 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Özellikle son aylarda yazılı ve görsel basınımıza da yansıdığı üzere, kuyumcu esnafımız başta olmak kaydıyla ayarı düşürülmüş sahte altınların piyasaya sürülerek vatandaşlarımızın mağdur edildiğine dair çeşitli şikayetler ve bilgilerin intikal etmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ilimiz merkezli bir yapılanmanın üretmiş oldukları, ayarı düşürülmüş (sahte altın) altınları ilimiz ve ülkemiz genelinde çeşitli bölgelere gönderip, oradaki kuyumculara sattıkları ve piyasaya dağıtarak, 'Örgütlü Halde Nitelikli Dolandırıcılık' suçu işlendiği şüphesiyle yapılan çalışmalar neticesinde 125 şüpheli tespit edilmiştir"

"5 ATÖLYE MÜDÜRLENDİ"

"5 Mart'ta suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli ülkemiz genelinde yapılan operasyonda 89 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, çok sayıda fişek, pompalı tüfek ve piyasaya sürülmek amacıyla üretilen ayarıyla oynandığı değerlendirilen 79 bilezik, 196 reşat altını, 13 kolye, 5 kolye başlığı, 14 yüzük ve 14 bilezik ele geçirilmiş, suç unsuru ayarıyla oynanmış altınların üretildiği 5 atölye tespit edilmiş, suça konu olan üretimde kullanılan malzemelere el konularak atölyeler mühürlenmiştir. Yakalama işlemleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatlarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği tarafından yürütülmektedir"

Görüntü dökümü:

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-Altınların fotoğrafları

Kaynak: DHA