Sahte altın getiren şüpheliyi, iş yerinin kepenklerini indirip yakalattı
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Sahte altın getiren şüpheliyi, iş yerinin kepenklerini indirip yakalattı

13.01.2021 19:32 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:39
Sahte altın getiren şüpheliyi, iş yerinin kepenklerini indirip yakalattı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kuyumcuda sahte altın bozdurmaya çalıştığı öne sürülen A.A., iş yeri sahibinin ihbarıyla gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kuyumcuda sahte altın bozdurmaya çalıştığı öne sürülen A.A., iş yeri sahibinin ihbarıyla gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. İş yeri sahibinin, şüphelinin kaçma ihtimaline karşı dükkanın kepenklerini indirdiği öğrenildi.

Olay, Edremit Kuyumcular Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen A.A., elindeki 2 adet yarım altını bozdurmak istedi. Kuyumcu incelediği altınların sahte olduğunu anlayınca iş yerinin kepenklerini indirdi. Ardından da haber verdiği polisi beklemeye başladı. İş yeri sahibi, gelen polise şüpheliyi teslim etti. Polis, kuyumcu dükkanında şüpheliyi sahte altınlar ile birlikte gözaltına aldı.Şüpheli A.A.'nın, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.


- Balıkesir
Sahte altın getiren şüpheliyi, iş yerinin kepenklerini indirip yakalattı
Sahte altın getiren şüpheliyi, iş yerinin kepenklerini indirip yakalattı
Sahte altın getiren şüpheliyi, iş yerinin kepenklerini indirip yakalattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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