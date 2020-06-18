Sahte altın dolandırıcılığından yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Sahte altın dolandırıcılığından yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin birçok ilinde sahte altın dolandırıcılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, Erzincan'da yakalandı.

Sahte altın dolandırıcılığından yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
18.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:43

Türkiye'nin birçok ilinde sahte altın dolandırıcılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, Erzincan'da yakalandı.

İstanbul'dan yola çıkıp Ankara, Samsun, Trabzon'dan Erzincan'a gelen ve bir kuyumcuda sahte altınları bozdurmaya çalışan 2 şüpheli, asayiş şubesi ekiplerince suçüstü yakalandı.

Erzincan'da Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda sahte altın bilezik satarken polis tarafından yakalanan 2 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2 adet kalın bilezik, 7 adet ince bilezik, 1 adet hasır bilezik ve 2 adet zincir kolyeden oluşan sahte altınlar ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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