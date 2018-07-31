Sahte altın dolandırıcılığından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen dolandırıcılık olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da kuyumculara sahte altın satmak istedikleri iddia edilen İ.B. adlı genç ile S.A. adlı kadın şikayet üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan İ.B. ve S.A., 'dolandırıcılık' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. adlı kadın mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, İ.B., ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.