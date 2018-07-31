Sahte Altın Dolandırıcılığı İddiasına 2 Gözaltı

Sahte Altın Dolandırıcılığı İddiasına 2 Gözaltı

Samsun’da kuyumculara sahte altın satmak isteyen dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Sahte Altın Dolandırıcılığı İddiasına 2 Gözaltı

Samsun'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da kuyumculara sahte altın satmak istedikleri iddia edilen İ.B. (21) adlı genç ile S.A. (35) adlı kadın şikayet üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan İ.B. ve S.A., 'dolandırıcılık' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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