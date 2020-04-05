Sahte altın dolandırıcıları yakalandı Başakşehir'de bir vatandaşa sahte altın satan yabancı uyruklu şahıs, 390 adet sahte altın ile yakalandı.

Başakşehir'de bir vatandaşa sahte altın satan yabancı uyruklu şahıs, 390 adet sahte altın ile yakalandı.

Şahsın sahte altınları temin ettiği kişiler de yakalanarak gözaltına alındı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsan N. (43) isimli şahsın yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sahte altın satarak dolandırılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 31 Mart günü saat 18.30 sıralarında müştekinin dolandırıcı ile iletişime geçmesini sağlayan polis, buluşmanın gerçekleşeceği Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde beklemeye başlandı. Abduminim M. (27) isimli şüpheli, 100 adet sahte altını İhsan N.'ye vererek parayı aldığı esnada yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Güvercintepe Mahallesi Tosun Sokak'taki ikametinde yapılan aramalarda ise 390 adet sahte altın ele geçirildi. Zanlının altınları aldığı Oday Al M.'nin (22) Güvercintepe Mahallesi 27. Sokak'taki adresine baskın yapan polis, evin arka kapısından kaçmaya çalışan zanlı ile ikamette bulunan Ahmed Al H. (25), Ahmed Ö. (22), Ahmed M. (25), Mehir EL İ. (25) ve Abdullah El V. (21) isimli şahısları da yakalayarak gözaltına aldı. Aramalarda 310 adet sahte altın ele geçirildi.

Başakşehir'de meydana gelen 4 dolandırıcılık olayının faili oldukları tespit edilen şüpheliler, 1 Nisan'da adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Abdülminim Al M., Ahmed Al H., Ahmed Ö. ve Abdullah Al V. hakkında yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılırken, Oday Al M., Ahmed M. ve Mehir El İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA