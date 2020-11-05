Sahte altın bozdurmak isterken yakalandı
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Sahte altın bozdurmak isterken yakalandı

05.11.2020 20:42 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:46
Sahte altın bozdurmak isterken yakalandı

İZMİT'te sahte altın bozdurmak isteyen kişi, kuyumcunun durumu fark ederek polisi araması üzerine yakalandı.

İZMİT'te sahte altın bozdurmak isteyen kişi, kuyumcunun durumu fark ederek polisi araması üzerine yakalandı.

Olay bugün Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. M.K. kuyumcuya gelerek elindeki 14.93 gram altın kolyeyi bozdurmak istedi. Kuyumcu, kolyeyi kontrol ettikten sonra sahte olduğunu anladı ve durumu polise bildirdi. Polis, sahte altını bozdurmak isteyen M.K.'yı aracında yakaladı. Aracında yapılan aramada 44.78 gram ağırlığında 3 adet sahte altın zincir kolye ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Sahte altın bozdurmak isterken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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