Sahte alkolden ölen vatandaş son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sahte alkolden ölen vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

29.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:11
Sahte alkolden ölen vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahte alkolden hayatını kaybeden 43 yaşındaki Dilaver Gül son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahte alkolden hayatını kaybeden 43 yaşındaki Dilaver Gül son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 27 Aralık Salı günü gece saatlerinde Kocaali ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahte alkol içen Dilaver Gül ve arkadaşı Bekir Y. fenalaştı. Yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesine götürülen Dilaver Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Gül, Karşı Mahalle'deki evinin önünde kılınan cenaze namazı sonrasında Merkez Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve tedavi altına alınan Bekir Y.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Öznur Çalık Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Arda Kardeşler Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sahte alkolden ölen vatandaş son yolculuğuna uğurlandı | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:12:43. #1.15#
title