Sahte alkolden 6 ay sonra öldü
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Sahte alkolden 6 ay sonra öldü

Mersin'de Tarsus ilçesinde sahte alkol nedeniyle hastaneye yatırılan bir kişi 6 ay sonra hayatını kaybetti.

01.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:07
Sahte alkolden 6 ay sonra öldü

'de ilçesinde sahte alkol nedeniyle hastaneye yatırılan bir kişi 6 ay sonra hayatını kaybetti.


Temmuz ayında sahte alkol kullanımı nedeniyle hastaneye başvuran Mehmet , Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. 6 Temmuz'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çatak, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 6 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybeden Çatak'ın cenazesi bugün Tarsus'ta toprağa verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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