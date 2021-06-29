Sahte alkolden 4 kişi daha adliyede
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Sahte alkolden 4 kişi daha adliyede

Sahte alkolden 4 kişi daha adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte alkol sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte alkol sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte alkol sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişinin Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlandı. M.D., K.U., C.G. ve V.V. olmak üzere 4 şüpheli daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında polis aracına alınarak, adliyeye sevk edildi.

2 kişi tutuklanmıştı

Daha önce de yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Konuyla ilgili şu ana kadar toplamda 6 kişi yakalanmış oldu. - TEKİRDAĞ

Sahte alkolden 4 kişi daha adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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