Sahte alkolde başvuru sayısı 24'e çıktı
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Sahte alkolde başvuru sayısı 24'e çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmelerinde hastaneye başvuran kişi sayısı 24'e çıkarken, 6 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmelerinde hastaneye başvuran kişi sayısı 24'e çıkarken, 6 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki faciasında sayılar yükselemeye devam ediyor. Hastaneye başvuranların sayısı 22'den 24'e çıkarken, 6 kişi ise hayatını kaybetti. 8'i entübe olmak üzere 16 hastanın yoğun bakımda tedavisi sürerken, 2 hastanın ise serviste tedavisine devam ediliyor.

(Halil Dağ/İHA)

Sahte alkolde başvuru sayısı 24'e çıktı
Sahte alkolde başvuru sayısı 24'e çıktı
Sahte alkolde başvuru sayısı 24'e çıktı
Sahte alkolde başvuru sayısı 24'e çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
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