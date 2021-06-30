Sahte alkolde başvuru 27'ye yükselirken, 7 kişi taburcu oldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmesinde toplam başvuru 27 olurken, tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu edildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmesinde toplam başvuru 27 olurken, tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu edildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 gün önce başlayan sahte alkol faciasında toplam başvuru sayısı 27'ye yükselirken, 7 kişi hayatını kaybetti.
20 kişiden tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu olurken, tedavisi süren 13 kişinin 7'si ise entübe olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı