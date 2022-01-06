Sahte alkol üretip satan şahıs tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahte alkol üretip satan şahıs tutuklandı

Sahte alkol üretip satan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, ikametinde sahte alkol üretip satışa süren şahsın evine operasyon düzenledi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, ikametinde sahte alkol üretip satışa süren şahsın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 49 litre sahte alkol ile alkol yapımında kullanılan çeşitli maddeler ele geçirildi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya Kom Grup Amirliği, Alanya genelinde gümrük kaçağı ve sahte alkol üretimi ile satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda A.İ (53) isimli şahısın Tosmur Mahallesindeki ikametinde sahte alkol ürettiği ve bu alkolleri piyasaya sürdüğünü tespit etti. Şahsın ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 7 litre viski 7 litre rakı 5 litre votka 30 litre şarap, 30 adet alkol yapımında kullanılan aroma 25 adet boş 5 litrelik etil alkol bidonu 24 adet boş alkol şişesi 2 adet alkol yapımında kullanılan huni 1 adet fermantasyon bidonu olduğu değerlendirilen bidon ele geçirdi. Adliyeye intikal ettirilen A.İ isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Alanya'da ak sakallı dede, mutfak tüpü ve bıçakla yıkıma engel olmak istedi

Alanya'da ak sakallı dede, mutfak tüpü ve bıçakla yıkıma engel olmak istedi

 Akıllara zarar olay! Karanlıkta kavga edenlerin kim olduğunu kestiremeyen kişi akrabalarının üzerine kurşun yağdırdı

Akıllara zarar olay! Karanlıkta kavga edenlerin kim olduğunu kestiremeyen kişi akrabalarının üzerine kurşun yağdırdı

 Tartıştığı kişiyi öldürdü, sorgusunda işlediği başka cinayeti de itiraf etti

Tartıştığı kişiyi öldürdü, sorgusunda işlediği başka cinayeti de itiraf etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title