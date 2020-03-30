Sahte alkol üreticisi kıskıvrak yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sahte alkol üreticisi kıskıvrak yakalandı - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa

Sahte alkol üreticisi kıskıvrak yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü kaçak alkol üreticilerine operasyon düzenledi.

30.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:50
Sahte alkol üreticisi kıskıvrak yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü kaçak alkol üreticilerine operasyon düzenledi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçak alkol ürettiği tespit edilen takibi sonrası düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda ise merdiven altı üretilen 20 litre sahte alkol KOM ekiplerince ele geçirildi.

Yakalan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haber
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Haber
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Çin'den gelen son haberi görünce dayanamadı! Demet'ten küfürlü tepki Haber
Çin'den gelen son haberi görünce dayanamadı! Demet'ten küfürlü tepki
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket Haber
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haber
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
Tarihi Kapalı Çarşı'da paniğe kapılan hırsızlar, altın dolu poşeti bırakıp kaçtı
Tarihi Kapalı Çarşı'da paniğe kapılan hırsızlar, altın dolu poşeti bırakıp kaçtı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
Son Dakika: BDDK bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranını yüzde 20'ye indirdi
Son Dakika: BDDK bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranını yüzde 20'ye indirdi
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
'Evde kal' çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!
"Evde kal" çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Akgül Zeynep Bastık Seren Serengil
Spor Ali Koç Lionel Messi Rüştü Reçber Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Sahte alkol üreticisi kıskıvrak yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 19:20:54. #1.15#
title