Sahte alkol üretenlere operasyon: 1 gözaltı
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Sahte alkol üretenlere operasyon: 1 gözaltı

22.10.2020 12:00 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:05
Sahte alkol üretenlere operasyon: 1 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi yapılan bir iş yerine yönelik yaptıkları operasyonla çok miktarda sahte alkol ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi yapılan bir iş yerine yönelik yaptıkları operasyonla çok miktarda sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey Akyol mahallesinde bulunan bir işyerinde yapılan aramada 98 şişe sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemi devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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